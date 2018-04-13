При условии, что положительная тенденция увеличения поступлений в Пенсионный фонд сохранится, Кабмин выйдет с инициативой повысить пенсии в текущем году, сообщил вице-премьер Павел Розенко.

«В первом квартале мы собрали в Пенсионный фонд почти на 2 млрд больше, чем планировали. То есть, у нас есть все возможности для появления дополнительного ресурса, и, если такая тенденция сохранится, мы выйдем с новыми инициативами по повышению пенсий в 2018 году», – сказал вице-премьер, информирует svodka.net.

Вице-премьер добавил, что сейчас Министерство социальной политики разрабатывает механизм повышения пенсий людям, которые имели большой стаж, но маленькие зарплаты.

«Этот вопрос возник при осовременивании пенсий. Проблема заключается в том, что при советской власти, в первые годы независимости Украины люди имели большой стаж, но работали или в колхозах за трудодни, или за копейки. Это не наша вина, но мы не можем на это не отреагировать. Людям, которые всю жизнь отработали, имеют колоссальный страховой стаж – 35, 40, 45 лет – дополнительно нужно разработать стимулы для повышения пенсии. Сейчас министерство этим занимается, и мы ждем предложения, как это можно будет урегулировать», – объяснил Розенко.

Вице-премьер также рассказал, что наибольшее повышение пенсий в результате их осовременивания в октябре 2017 года получили те, кто имел достаточный трудовой стаж и довольно высокую заработную плату, с которой выходили на пенсию.

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