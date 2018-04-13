Организация объединенных наций требует немедленного реформирования,
считает президент Украины Петр Порошенко. Порошенко считает, что
для Украины следует "шире открыть дверь" в НАТО Фото:
president.gov.ua "Организация объединенных наций требует
немедленного реформирования. Лишить права вето
страну-агрессора", – сказал президент.Так он прокомментировал
причастность России к химическим атакам в Сирии.По мнению
Порошенко, параллельно для Украины "следует шире открыть двери" в
организации, которые отвечают за безопасность. В их числе он назвал
НАТО.Россия, являясь постоянным членом организации, уже несколько
раз блокировала в ООН резолюции, которые касались расследования
применения в Сирии химического оружия.
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