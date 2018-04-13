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Порошенко заявил, что Россию нужно лишить права вето в ООН
13.04.2018 17:58
Организация объединенных наций требует немедленного реформирования, считает президент Украины Петр Порошенко. Порошенко считает, что для Украины следует "шире открыть дверь" в НАТО Фото: president.gov.ua "Организация объединенных наций требует немедленного реформирования. Лишить права вето страну-агрессора", – сказал президент.Так он прокомментировал причастность России к химическим атакам в Сирии.По мнению Порошенко, параллельно для Украины "следует шире открыть двери" в организации, которые отвечают за безопасность. В их числе он назвал НАТО.Россия, являясь постоянным членом организации, уже несколько раз блокировала в ООН резолюции, которые касались расследования применения в Сирии химического оружия.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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