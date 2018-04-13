На днях в столице отпраздновал свое 47-летие президент телеканала HDFashion LifeStyle и глава Euronews в странах Валид Арфуш. На вечеринке собрались политики, звезды, спортсмены и предприниматели.

Фотоотчет с события обнародовал сайт Bestin.ua, передает со ссылкой на .

Праздник проходил на седьмом этаже киевского ЦУМа в ресторане Арфуша MUST. После официальной части пир переместилась на второй этаж в бар, где гостей уже ждал диджей Виталий и песни Натальи Ветлицкой.

На вечеринке зажигали Иван Дорн и певица LAYAH, издатель Bestin.ua Полина Неня, дизайнеры Лилия Литковская и Елена Рева, владелица Asthik Ася Мхитарян, основатель Ienki Ienki Дима Евенко, модели Татьяна Рубан и Эвелина Мамбетова, футболист Виталий Рева.

Посетили праздник экс-глава Администрации президента Борис Ложкин, жена советника мэра Кличко Иванна Никонова с дочерьми, Вадим Рабинович. Также поздравить Арфуша пришел экс-регионал с молодой женой. Были на празднике председатель правления телеканала "" Егор , основатель строительной компании "Тарян" и глава наблюдательного совета "" Артур Мхитарян.

Имя выходца из Ливана Валида Арфуша стало известно в 2005 году, когда его журнал "Папараzzи" напечатал фотографии сына третьего президента Украины Андрея . На них Ющенко-младший красовался на яхте в Средиземном море в компании девушки. С тех пор бизнес Арфуша пошел на подъем. Он стал своим человеком в среде руководителей "регионалов", а его ближайшими друзьями стали и .

К слову, в прошлом году на дне рождения Арфуша выступала группа "Грибы".

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