"Достоверных подтверждений" применения химическоо оружия в Сирии 7 апреля нет, заяви постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Небензя о химатаке в Думе: У нас есть веские основания полагать, более того, даже есть информация, чтобы полагать, что имела место провокация с участием спецслужб некоторых стран Фото: EPA Он сказал, что "достоверных подтверждений" применения химоружия в Сирии 7 апреля нет."Наши специалисты не нашли никаких следов использования отравляющих веществ. Жителям Думы об атаке неизвестно. Все сведения о якобы произошедшей атаке предоставлены антиправитальственными силами, заинтересованными в подобном развитии событий. У нас есть веские основания полагать, более того, даже есть информация, чтобы полагать, что имела место провокация с участием спецслужб некоторых стран. Мы об этом давно предупреждали, это повторение сценария апреля прошлого года", – сказал Небензя.Дипломат отметил, что сирийское правительство "которому все это надо в последнюю очередь", заявило о непричастности к атаке и запросило проведение инспекции специалистами Организации по запрещению химического оружия с предоставлением гарантий безопасности.7 апреля 2018 года волонтеры и спасатели сообщили, что в Сирии вертолет сбросил бочковую бомбу с химическим веществом на город Дума в Восточной Гуте, в результате химатаки погибло от 70 до 100 человек.Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за случай на президента Сирии Башара Асада и его союзников – Иран и РФ.9 апреля глава Белого дома предупредил, что Вашингтон планирует в течение ближайших 24–48 часов принять решение об ответе на атаку в Думе. 12 апреля он уточнил, что США могут нанести удар "либо очень скоро, либо совсем не скоро".Президент Франции Эммануэль Макрон отмечал, что возможные силовые меры стран Запада союзников официального Дамаска не коснутся.При этом посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что Россия оставляет за собой право сбивать американские ракеты, выпущенные по целям в Сирии. Трамп в ответ утверждал, что ракеты "прилетят – хорошие, новые и "умные".Канада, Германия и Италия отказались участвовать в операции. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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