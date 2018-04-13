Хм… Получено документальное свидетельство, что Россию возглавляют ид*оты…

По крайней мере. по словам одного из разработчиков, только этим можно объяснить, почему Сергей и Юлия Скрипали смогли выжить после отравления одним из самых сильнодействующих из синтезированных человеком нервно-паралитических ядов.

Все дело в том, что серия «Новичка», которой травили Скрипалей, разрабатывалась и испытывалась в Саратовской области и Узбекистане, известных своим сухим континентальным климатом. В Великобритании же, что знают даже дети, но не российские спецслужбы, климат наоборот, влажный, особенно в марте, когда было произведено покушение. И вот скажите, кто, кроме идиота, мог выбрать для попытки отравления на Британских островах яд, чья ахиллесова пята гидроуязвимость….

Нет, слушайте, ведь лондонское отравление в 1978 году болгарского диссидента Маркова во всех школах КГБ проходят. Такой аксессуар, как зонтик, их не на какие мысли не навел?!

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