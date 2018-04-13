|"Раскрою тайну – 30 апреля" закончится АТО. Порошенко
|13.04.2018 18:10
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Президент Украины Петр Порошенко анонсировал смену антитеррористической операции на востоке Украины в операцию Объединенных сил 30 апреля текущего года. Об этом президент заявил в интервью украинским телеканалам в пятницу, которое транслировал "Прямой".
На вопрос о том, когда именно будет переформатирована АТО в операцию Объединенных сил, Порошенко ответил:
"Я думаю, что не через месяц, а оно должно измениться – раскрою тайну – 30 апреля", - сказал президент.
"Думаю, что на сегодняшний день это кардинально меняет операцию управления военной структурой. Антитеррористическая операция находится под руководством Службы безопасности Украины", - добавил глава государства.
Смена формата Антитеррористической операции на Операцию объединенных сил прописана в законе "о реинтеграции Донбасса". Согласно этому закону, в районе конфликта главным теперь будет Объединенный оперативный штаб ВСУ.
Он будет руководить силами и средствами ВСУ, других военных формирований, МВД, Нацполиции, которые привлекаются "к сдерживанию и отпору российской агрессии в Донецкой и Луганской областях". Работники правоохранительных органов, военнослужащие и все, кто вовлечен в противостояние агрессору, подчиняются начальнику Объединенного оперативного штаба ВСУ.
Командующий Объединенных сил участвует в развертывании сил и разработке планов действий на случай непредвиденных обстоятельств для применения ВСУ и сил обороны. Он также имеет право докладывать непосредственно президенту о готовности и ходе выполнения задач Объединенными силами. Замысел применения Объединенных сил в операциях утверждается президентом.