Александр Зубченко Это видео на «ЮтЬюбе» (именно так, по-галичански, мягко нужно произносить) надо тиражировать и распространять в рамках кампании «Единая страна». Редко удается в одном месте собрать такую роскошную квинтэссенцию «порохоботства». Концентрация зашкаливает, и следовательно «диалог двух патриоток» следует просматривать как учебный фильм. Напомню историю появления этого шедевра галичанской ментальности. Президент Зеленский приехал в Золотое, где встретился с местными жителями и представителями «ветеранов» из «Национального корпуса», которые блокируют разведение войск. С последними у него состоялся эмоциональный разговор, в ходе которого была произнесены крылатые слова: «Я что, лох? Мне 42-й год». На меня визит главкома не произвел впечатления, поскольку ехать туда, чтобы уговаривать не мешать разведению войск – это уже явный Кафка. Однако на «порохоботов» его появление в Золотом произвело сильнейшее чувство. Две ТП зрелого возраста – народный депутат от «Европейской солидарности» София Федина и некое нечесаное существо с явными признаками алкогольного вырождения на лице, представленное как Маруся Зверобой, записали сорокаминутный ролик, адресованный лично Зеленскому.

Запись происходила, естественно, в «львивський кавЪярне», под шум кофемолки. Не поленился и расшифровал наиболее яркие «месседжи» ТП с погонялом «Зверобой». Никогда не думал, что Фенимор Купер мог предвидеть появление такой представительницы «львовского бомонда». Они так себя позиционируют.

«Я не хочу материться, поскольку я нормальный, образованный человек», – Маруся сразу задает себе высокую моральную планку. Которую тут же сбивает, поскольку ее переполняют ментальные эмоции. Она и ее подружка с депутатским МАНДАтом, тоже представительница «цивилизованного бомонда» (бывает еще нецивилизованный), столкнулись с «гопником, который на каждом шагу называет себя президентом этой страны и считает себя бессмертным». Это первая угроза физического устранения в адрес Зеленского. Самая мягкая. Практически завуалированная. Дальше Маруся немного путается в категориях. В первых строках своего послания она позиционировала себя в качестве «бомонда». Избранного аристократического общества. «Сливки». Да, табло подкачало, но, в конце концов, аристократы тоже бухают. И даже ширяются. Им надо с утра выпить чашечку кофе, принять бокал шампанского, полирнуться сивухой и занюхать дорожку-другую для остроты «порохоботского восприятия». Но потом Маруся сбивается и утверждает, что она является «гопотой». Ничего против такого позиционирования не имею: «на каждую такую гопоту найдется такая гопота, как я, которая может тебе все это озвучить». Явная аналогия с известной в местном бомонде поговоркой «на каждую хитрую ж...пу найдется болт с левой резьбой». Возможно также, что речь не идет об анальном отверстии.

И вот Марусю понесло в стиле гопоты. Очень органичный для нее стиль общения: «Приехал этот жопник и начал дерзко общаться с добровольцами… На это я могу сказать: Вова, если ты тыкаешь, значит тебе тыкать будет вся страна. Готовься. Я призываю вообще не обращаться на «Вы» к этой гниде промосковской. Оно не понимает, с кем оно разговаривало. Четырежды уклонист разговаривает с людьми, которые с первых дней войны защищали Украину». Надо сделать небольшое отступление. В аристократическом бомонде, где вращается Маруся и ее постоянно демонстрирующая маникюр подружка из фракции, принято называть неприятных субъектов в среднем роде. Это как бы дополнительно унижает объект нападок. Любой сельский аристократ из Зажопинска подтвердит справедливость данного филологического экскурса. Слово Марусе: «Оно не в состоянии понять, что означает главный главнокомандующий. Он не ездит по селам и не спрашивает мнение людей, одурманенных московской пропагандой». Очень, кстати, распространенный тезис у «порохоботов». Для них все, кто живут на «оккупированных территориях» и не смотрят «5-й анал» – зомби с промытыми мозгами. Что надо в таком случае делать? Маруся убеждена в том, что надо сделать следующее: «Ты, гниль зеленая, сначала поработай информационно с людьми, которые живут там, объясни, что вообще происходит в стране, сделай так, чтобы там каналы украинские нормально принимались». Как вы поняли, «гниль зеленая» – это, естественно, президент Украины Зеленский. В данном случае его укоряют в недостаточно активной пропагандистской работе с населением, которое подвергается враждебной пропаганде. Но Маруся зрит в корень, поскольку алкоголь дает дивную легкость ее аристократическому языку: «Однако, к сожалению, сука, ты не сможешь этого сделать. И знаешь почему? Потому что ты, пидар, сам не знаешь, потому что у тебя самого мозги обработаны российской пропагандой, потому что ты в совке вырос и в совке остался, потому что ты, б...ть, президентом стал, сука, потому что тебя ботофермы российские сделали им».

Как мы можем понять, Маруся не сумела сдержать свое слово не материться. Эмоции переполняют правую лобную долю ее прически. Головой это назвать затруднительно. Обильная порция аристократического мата и оскорблений завершается угрозами физического уничтожения Зеленского. «Зверобой» подводит под это солидную теоретическую базу под одобрительное «гугуканье» подружки: «Знаешь, в чем основная разница между тобой и Порошенко? Потому что Порошенко те, кто его не любил, хотели посадить его в тюрьму, а тебе, сука, желают, чтобы ты сдох, и просто обсуждают, каким образом это лучше (реализовать): может быть, лучше повесить или застрелить, или граната где-то рядом взорвется. Ты понимаешь, падло, что там (в Золотом) люди контуженные на войне? Они тебя подорвут там, я обещаю. Тебя кто-нибудь там подорвет. И ты там почаще появляйся. Тебя, сука, вообще надо мочить в сортирах».

Конечно, наибольший диссонанс вызывает даже не мат, а цитирование президента «агрессивной страны». Возможно, это связано с обменом веществ. Нечто гормональное. Не знаю. Но знаю одно: Маруся и Софийка наглядно продемонстрировали, что такое «язык вражды». Нацсовет по телевидению и радиовещанию часто обвинял телеканалы «112» и «Ньюсван» в использовании «языка вражды». Однако затруднялись привести конкретные примеры. Так вот они! Точнее, он. Один. Но наверняка будет и продолжение.



Представительницы «бомонда» чувствуют себя сухо и комфортно. Они даже не опасаются, что действительно наговорили себе примерно лет на пять-семь. Они же лучше всех других знают, как именно надо управлять страной.



Когда слышу подобные монологи, всегда впадаю в ступор. От бессилия. Настолько все тупо, что даже объяснять ничего не надо. Неужели это кто-то воспринимает? Да. Именно так. Про ареал обитания подобного «бомонда», думаю, говорить не стоит.

А что предпримет в ответ «сука, гнида зеленая и совок»? Безусловно, его политтехнологи посоветуют не реагировать напрямую на подобный ролик. И они правы. Да, нельзя этого делать. На это, кстати, и расчет. Другое дело, что ответ должен быть. Либо в отношении «ментального лидера» подобного «бомонда», либо по поводу Маруси с Софийкой. Девчонки же сами себе срок поднимают. С видеофиксацией. Если никаких шагов сделано не будет, то выводы очевидны. 73 процента находятся в ментальном рабстве у подобного «бомонда».



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