Госказначейство будет перечислять на счета бизнеса возмещения по НДС

Валютная неделя завершилась новым витком подорожания доллара: к вечеру 13 апреля его курс поднялся на 12,5 копеек, и закрепился в рамках 26,14-26,1550 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. «Американец» мог бы отказаться и выше, если бы после обеда не откатились котировки, информирует svodka.net.

«Рынок открылся на уровне 26,0-26,03 грн./$, после чего котировки пошли в рост и достигли 26,05-26,10 грн./$ к 10:20. Ближе к 11 часам после появления на торгах большего количества банков, межбанк поднялся к 26,14-26,18 грн./$. В этом диапазоне рынок работал до обеда, коррекция произошла после него», — рассказал UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Наторговали сегодня немного меньше: объем сделок сократился со вчерашних $452,30 млн. до $434,30 млн. Хотя в целом казначеи говорили о том, что экспортеры придерживали продажи свободной части валютной выручки, выбрасывали на торги лишь обязательные 50%. Бизнес рассчитывает на подорожание доллара на будущей неделе, потому не торопится трясти валютной мошной. Это первая причина роста курса доллара.

Вторая — рост гривневой ликвидности. Заметно прибавилось украинских денег, которые время от времени конвертируются в доллар и давят на валютный рынок.

«За несколько дней Госказначейство выплатило крупные субвенции по медицине и образованию, а также несколько небольших выплат по НДС (240 млн. грн. и еще где-то 160 млн. грн.). Совокупно вышло где-то порядка 15 млрд. грн. Конечно, зачисление средств произошло не за один день, а было растянуто во времени. Тем не менее, дополнительная гривна стала давить на рынок. Несколько позже пошли размещения Нацбанком двухнедельных депозитных сертификатов и давление стало постепенно снижаться», — отметил Юрий Гриненко.

Дополнительный спрос на доллар создали сами банкиры, которые брали валюту на позицию под дальнейшую перепродажу на следующей неделе. Разумеется, по более высокому курсу.

«Дополнительным катализатором спроса стало вчерашнее решение регулятора о сохранения учетной ставки на уровне 17%, вследствие которого банки, ожидавшие роста ставки и планировавшие заработать на размещении гривны в депозитные сертификаты НБУ, переориентировали часть свободных средств на покупку валюты», — подтвердил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Из числа наиболее активных покупателей доллара сегодня выделяли Креди Агриколь Банк, ProCredit Bank, УкрСиббанк и Райффайзен Банк Аваль, а из продавцов — ПУМБ, Приватбанк, ING Bank и Укргазбанк. О роли Нацбанка в торгах поступала противоречивая информация: большинство банков утверждало, что чиновники второй день подряд игнорировали межбанк, хотя некоторые уверяли, что они все-таки проводили сделки.

«НБУ продавал доллары через Matching в районе 26,15 грн/$», — утверждал UBR.ua начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.

Но все без исключения банкиры отмечали увеличивающийся валютный спрос.

«Спрос растет плавно. Это отражается на динамике роста самого курса (около +0,5% за торговую сессию сегодня)», — отметил UBR.ua директор департамента инвестиционного бизнеса ПУМБ Антон Стадник.

Безналичные перипетии сказались на ценах в кассах банков.

«Наличный рынок подтянулся вслед за межбанком, но накануне выходных не решился обогнать его: утренний уровень котировок составил 26,07-26,14 грн./$, к середине дня диапазон сократился до 26,08-26,13 грн./$», — уточнил Олег Куринной.

Что дальше

На следующей неделе финансисты ждут новых выплат Госказначейства по НДС, потому никто не сомневается в дальнейшем подорожании доллара.

«В понедельник попробуем тестировать 26,20 грн/$», — спрогнозировал UBR.ua начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.

Похожие ожидания для начала следующей недели выдал и Олег Куринной — 26,10-26,20 грн./$. К пятнице валюта должна подорожать еще сильнее.

«Предполагаем, что торги стартуют с отметок 26,10-26,18 грн./$. В целом на следующую неделю мы ожидаем, что доллар не выйдет из диапазона 26,0-26,30 грн./$», — резюмировал Антон Стадник.

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