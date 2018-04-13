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Порошенко заявил, что АТО будет изменена на операцию Объединенных сил 30 апреля
13.04.2018 18:14
С 30 апреля на востоке Украины начинается операция Объединенных сил, а руководсвто переходит к Вооруженным силам Украины, заявил президент Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua "Формат должен измениться 30 апреля. Это кардинально меняет организацию управления военной структурой", – подчеркнул президент.Он напомнил, что АТО сейчас руководит Служба безопасности Украины."Руководство переходит к Вооруженным силам Украины. В ВСУ появляются дополнительные полномочия по реагированию на агрессию, а части и подразделения Национальной гвардии, Службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы, Национальной полиции и другие силовые органы переходят в подчинение ВСУ", – подчеркнул Порошенко. По его словам, предложенная им стра

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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