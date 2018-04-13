С 30 апреля на востоке Украины начинается операция Объединенных
сил, а руководсвто переходит к Вооруженным силам Украины, заявил
президент Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua "Формат должен
измениться 30 апреля. Это кардинально меняет организацию управления
военной структурой", – подчеркнул президент.Он напомнил, что
АТО сейчас руководит Служба безопасности Украины."Руководство
переходит к Вооруженным силам Украины. В ВСУ появляются
дополнительные полномочия по реагированию на агрессию, а части и
подразделения Национальной гвардии, Службы безопасности Украины,
Государственной пограничной службы, Национальной полиции и другие
силовые органы переходят в подчинение ВСУ", – подчеркнул
Порошенко. По его словам, предложенная им стра
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