Украина во вторник отправит требование на экстрадицию человека, задержанного во Франции с документами на имя Армена Саркисяна.

Об этом сообщил источник в силовых структурах.

По его словам, 12 апреля французский суд избрал задержанному меру пресечения в виде личное обязательство из-за сомнения в его личности, так как есть разница в написании фамилии в украинском и армянском паспортах. Сейчас этот человек находится под надзором полиции, документы у него забрали, чтобы он не покинул территорию Франции.

Украинская сторона уже направила во Францию ходатайство о временном аресте, а в понедельник передаст фотографию разыскиваемого Саркисяна для идентификации.

После этого во вторник, 17 апреля, пойдет требование на выдачу.

Вместе с тем пока что нет уверенности, что задержанный во Франции человек под именем Армен Саркисян — этот именно тот Армен Саркисян, которого разыскивает украинское правосудие.

Напомним, разыскиваемый уроженец Еревана Армен Горловский (Саркисян) — известная в криминальных кругах личность. Считается человеком Юрия Иванющенко. В 2009-2010 годах будто бы получил титул «смотрящего» по Горловке. Вице-президент Федерации бокса в Горловке. Именно Горловку СМИ называют основным поставщиком «титушек» на антимайдан во время Революции достоинства. «Титушки» Саркисяна, по данным СМИ, причастны к убийству журналиста Вячеслава Веремия 19 февраля 2014 года, а также убийству горловского оппозиционного депутата Владимира Рыбака. Активно участвовали в событиях «русской весны» — в частности, пророссийских митингах, захвате Горловского ГОВД.

По данным украинских правоохранителей, 12 апреля 2018 года Саркисян был задержан во Франции.

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