Министерство финансов готовит “зачистку” украинского рынка сигарет от отечественных производителей. Об этом идет речь в статье “Табачные войны” под сенью Минфина: кому чиновники помогают зачистить рынок сигарет“, опубликованной на портале gazeta.ua.

“По-другому сложно назвать действия чиновников, которые уже разработали законопроект, направленный на фактическое установление в стране минимальной цены на сигареты в размере 26,8 грн”, — пишет автор.

Как отмечается, сегодня за самые дешевые сигареты украинские курильщики платят 18-22 грн, а Минфин предлагает накинуть сверху еще минимум 5 грн. Тогда уже проще будет перейти на сигареты классом повыше, которые и так стоят порядка 27 грн.

“Вот только производством дешевых сигарет у нас занимаются местные небольшие компании, а средний и дорогой сегменты покрывают международные концерны Бритиш Американ Тобакко, Филип Моррис Украина, Джей Ти Интернешнл Украина. Они то и предложили Минфину пойти на такой шаг”, — говорится в статье.

Если документ примут, пишет автор, украинским мелким производителям грозит банкротство. А это закрытие заводов, безработица и снижение налоговых поступлений.

“Однако Минфин и персонально его госсекретаря Евгения Капинуса, под руководством которого готовился документ, такая перспектива абсолютно не беспокоит. Как не беспокоит тот факт, что пострадают также и самые малообеспеченные слои населения”, — говорится в статье.

Автор напоминает, что разработанный закон направлен исключительно на удорожание дешевых сигарет и не предполагает роста сборов со среднего и дорого сегментов рынка.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира