Путин сознательно провоцирует Трампа обострением ситуации в Сирии.

"Кремль пугать до определенного предела. К третьей мировой войны не дойдет - ведь в России тоже прагматики", - говорит военный знаток Дмитрий Снегирев, передает со ссылкой на .

По словам эксперта, Путин пытается создать биполярный мир - разделить его на зоны влияния. Кроме того, Путин идет на эскалацию напряженности, чтобы мобилизовать общество, отвлечь население от внутренних экономических проблем, вновь создав образ внешнего врага.

При этом, считает специалист, Трампа спровоцировали, подтверждающий его первый эмоциональный твит. Затем президент сделал более спокойную заявление, призвав Россию остановить гонку вооружений. Однако, активизация напряженности будет, но потом она пойдет на спад. Россия готова морально противостоять и сейчас показала, что отстаивать свои интересы, и Сирия - в приоритете.

"Трамп вынужден будет стрелять по сирийским базах. Сомнительно, что он решится ударить напрямую по российской авиационной базе. Это может сделать Израиль или сирийские повстанцы. Возможно, снова будет разгромлена какая колонна российских наемников. По большому счету, Трамп понимает, что Сирия - единственный полигон, где он может давить на Россию военной силой. будут торги. Обострение в Сирии приведет к новой Ялтинской конференции. Следующая встреча Волкера и Суркова, по сути, будет ее стартом", - уверен Снегирев.

8 апреля в сирийском городе Дума была осуществлена ​​химическая нападение, в результате которой по разным данным погибло более 100 гражданских. В правительстве предупредили, что Россия со своей "непоколебимой поддержкой" власти Сирии будет нести ответственность за подобные атаки.

11 апреля ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем ВМС Harry Truman отправилась от военно-морской базы Норфолк в штате Виргиния, а над авиабазой России в Сирии уже заметили бомбардировщики с противокорабельными ракетами.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира