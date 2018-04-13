Обнародовано письмо советника британского премьер-министра по вопросам безопасности Марка Седвилла к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.

Российская Федерация проверяла возможность использования дверных ручек для нанесения ядов и отслеживала электронную почту Сергея Скрипаля и его дочери Юлии минимум с 2013 года. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на обнародованные данные британской разведки, информирует svodka.net.

В письме советника британского премьер-министра по вопросам безопасности Марка Седвилла генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу приводятся разведданные, которые подразумевала Тереза Мэй в своем выступлении в парламенте.

По данным Седвилла, «Новичок» был разработан на российском исследовательском объекте в Шиханах в рамках программы наступательного химического оружия с кодовым названием Foliant.

Также в письме указывается, что Россия считала некоторых своих шпионов-перебежчиков «законными целями для убийств», в числе которых оказался Скрипаль.

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«У нас есть информация о заинтересованности российской разведки Скрипалями, начиная как минимум с 2013 года, когда учетные записи электронной почты, принадлежащие Юлии Скрипаль, стали целью киберспециалистов ГРУ», — пишет Седвил.

По его словам, в течение 2000-х годов Россия осуществляла программу, которая включала испытания способов доставки химических боевых ядов и подготовку представителей спецподразделений для использования этого оружия. Среди способов доставки также изучалось применение яда к дверным ручкам.

В течение последнего десятилетия Россия производила и накапливала небольшие количества веществ серии «Новичок», отметил Седвилл.

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Он также подчеркнул, что после распада СССР «маловероятно», чтобы какая-то страна, кроме Российской Федерации, разрабатывала это химическое оружие.

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