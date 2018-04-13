. Постпред Франции заявил, что дейсвия СБ ООН парализованы применением права вето. Об этом сообщает со ссылкой на заседание СБ ООН.

"Мы должны восстановить механизм по установлению ответственности за применение химоружия. Но действия СБ ООН парализованы применением права вето, которое использовалось для защиты Асада. Россия пожертвовала способностью СБ ООН действовать", - сказал Франсуа Делатр.

Он также добавил, что если Сирия продожает использовать химоружие, значит у нее сохранились запасы этих вооружений. Сирия ни разу не предоставила объяснений в ответ на запросы инспекторов ОЗХО.

Как сообщал , в министерстве обороны Российской Федерации обвинили Великобританию в организации химической атаки в восточной Гуте.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира