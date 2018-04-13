В Греции паром, на борту которого находились 198 пассажиров, врезался в причал на территории порта острова Ангистры. О происшествии пишет издание Ekathimerini .

Сообщается, что паром Achaeos, осуществляющий путь из Эгина в Пирей, осуществил попытку пришвартоваться в порту острова Ангистри в Сароническом заливе, но во время этого протаранил причал.

Стоит отметить, что авария случилась около 12.40 по местному времени, вследствие происшествия были травмированы пять человек, которые были госпитализированы в одну из клиник Эгина. После получения необходимой медицинской помощи четверо пострадавших самостоятельно покинули больницу.

Как сообщал svodka.net.uа, в провинции Блида, которая находится в северной части Алжира, разбился военный самолет, в результате чего погибли, по меньшей мере, 200 человек. Указано, что военный самолет перевозил солдат и оборудование. Он потерпел крушения в аэропорту неподалеку от столицы Алжира.

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