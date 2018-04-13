С 30 апреля на востоке Украины начинается операция Объединенных сил, а руководсвто переходит к Вооруженным силам Украины, заявил президент Петр Порошенко.

Фото: president.gov.ua

Статус Антитеррористической операции на Донбассе 30 апреля будет изменен на операцию Объединенных сил. Об этом в интервью украинским телеканалам заявил президент Украины Петр Порошенко, пишет пресс-служба Администрации Президента Украины, информирует svodka.net.

«Формат должен измениться 30 апреля. Это кардинально меняет организацию управления военной структурой», – подчеркнул президент.

Он напомнил, что АТО сейчас руководит Служба безопасности Украины.

«Руководство переходит к Вооруженным силам Украины. В ВСУ появляются дополнительные полномочия по реагированию на агрессию, а части и подразделения Национальной гвардии, Службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы, Национальной полиции и другие силовые органы переходят в подчинение ВСУ», – подчеркнул Порошенко.

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По его словам, предложенная им стратегия освобождения Донбасса.

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