|АТО будет изменена на операцию Объединенных сил 30 апреля, - Порошенко
|13.04.2018 18:29
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С 30 апреля на востоке Украины начинается операция Объединенных сил, а руководсвто переходит к Вооруженным силам Украины, заявил президент Петр Порошенко.
Фото: president.gov.ua
«Формат должен измениться 30 апреля. Это кардинально меняет организацию управления военной структурой», – подчеркнул президент.
Он напомнил, что АТО сейчас руководит Служба безопасности Украины.
«Руководство переходит к Вооруженным силам Украины. В ВСУ появляются дополнительные полномочия по реагированию на агрессию, а части и подразделения Национальной гвардии, Службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы, Национальной полиции и другие силовые органы переходят в подчинение ВСУ», – подчеркнул Порошенко.
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По его словам, предложенная им стратегия освобождения Донбасса.