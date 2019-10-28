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Кольцо собственного "приготовления": японец сделал украшение из своих ногтей
28.10.2019 14:02
Не выбрасывал срезанные ногти: японец сделал украшение из своих же ногтей
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
события
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