|Лише панчохи: Дженніфер Лопес опублікувала надвідверте відео
|24.06.2018 14:38
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В особистому мікроблозі поп-діви з'явилося коротке відео, на якому вона позує біля вогню. На цей раз Лопес постала перед фанатами в сексуальній нижній білизні, панчохах і пеньюарі. Як можна нею не захоплюватись?
Однак, не всім припало до душі таке відео. Багато хто писав, як вона буде приховувати це від своїх дітей і чи нормально для неї те, що син і дочка бачать маму в такому образі.
А що скажеш ти?
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