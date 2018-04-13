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Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении "мэра" оккупированной Горловки Приходько
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13.04.2018 18:31
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За участие в террористической организации и действий, призванных
изменить государственную границу Украины так называемому мэру
Горловки Донецкой области Ивану Приходько грозит от восьми до 15
лет лишения свободы. Он объявлен в розыск. Суд дал дозволение на
задержание Приходько Фото: ОД "Донецкая Республика" г. Горловка /
"ВКонтакте" "47-летний дончанин, работая до оккупации заместителем
председателя одного из районных администраций Донецка, отстаивал
идеи патриотизма и единства Украины. Однако в мае 2014 года, с
приходом "русского мира", сразу изменил свои идейные и политические
взгляды и, адаптируясь к ситуации, начал сотрудничать с
представителями "ДНР". За это время мужчина успел проявить себя на
разных должностях, в частности, получив воинское звание
"подполковник", стал заместителем командира одного из батальонов",
– говорится в сообщении.По данным следствия, Приходько принимал
непосредственное участие в боевых действиях в донецком аэропорте.В
октябре 2014 года атаман боевиков "ДНР" Александр Захарченко
назначил Приходько головой администраций Куйбышевского и Киевского
районов Донецка, а уже в июле 2016 года – и.о. "главы администрации
Горловки".Приходько обвиняют в совершении уголовных преступлений,
предусмотренных статьями Уголовного кодекса Украины "участие в
террористической организации" и "умышленные действия с целью
изменения границ территории и государственной границы Украины в
нарушение порядка, установленного Конституцией Украины". Ему грозит
от восьми до 15 лет лишения свободы."В связи с тем, что мужчина
скрывается от следствия на временно оккупированной территории, он
объявлен во всеукраинский розыск и судом предоставлено согласие на
его задержание", – отметили в прокуратуре.
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