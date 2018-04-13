За участие в террористической организации и действий, призванных изменить государственную границу Украины так называемому мэру Горловки Донецкой области Ивану Приходько грозит от восьми до 15 лет лишения свободы. Он объявлен в розыск. Суд дал дозволение на задержание Приходько Фото: ОД "Донецкая Республика" г. Горловка / "ВКонтакте" "47-летний дончанин, работая до оккупации заместителем председателя одного из районных администраций Донецка, отстаивал идеи патриотизма и единства Украины. Однако в мае 2014 года, с приходом "русского мира", сразу изменил свои идейные и политические взгляды и, адаптируясь к ситуации, начал сотрудничать с представителями "ДНР". За это время мужчина успел проявить себя на разных должностях, в частности, получив воинское звание "подполковник", стал заместителем командира одного из батальонов", – говорится в сообщении.По данным следствия, Приходько принимал непосредственное участие в боевых действиях в донецком аэропорте.В октябре 2014 года атаман боевиков "ДНР" Александр Захарченко назначил Приходько головой администраций Куйбышевского и Киевского районов Донецка, а уже в июле 2016 года – и.о. "главы администрации Горловки".Приходько обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса Украины "участие в террористической организации" и "умышленные действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины". Ему грозит от восьми до 15 лет лишения свободы."В связи с тем, что мужчина скрывается от следствия на временно оккупированной территории, он объявлен во всеукраинский розыск и судом предоставлено согласие на его задержание", – отметили в прокуратуре. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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