В посольстве США сообщили, что обеспокоены сообщениями о заражении радиоактивными отходами, "вызванные приспешниками России на Донбассе".

"Это большой риск для здоровья людей и окружающей среды. Россия должна закончить конфликт, чтобы улучшить жизнь для жителей Донбасса", - сообщает посольство в своем Twitter.

В ответ на обеспокоенность посольства США в Украине, Спецпредставитель Госдепа Курт Волкер назвал Донбасс опасной территорией Украины в связи с размещением на оккупированных территориях российских военных. Об этом он написал в своем Twitter.

"Как я уже сказал ранее, единственным местом в Украине, где русскоязычные люди находятся под угрозой, это место, где есть российские солдаты.

И сейчас есть новый риск", - написал Волкер.

Напомним, окружение президента Российской Федерации Владимира Путина планирует осенью ввести российские войска в Украину, используя как повод защиту русского языка и русскоязычного населения Украины.

Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко, пишут "Украинские новости".

"Эта акция планируется уже осенью. Но мы этого не допустим",- сказал он.

По словам зампредседателя СБУ, российские кураторы планируют организовать группы спортсменов -"титушек" для избиения участников мероприятий, организованных в защиту русского языка.

Как сообщалось, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявляет о том, что на территории аннексированного Россией Крыма находятся 30 тыс. российских военных, а в армейских корпусах на неподконтрольной части Донбасса - 35 тыс. человек.

Черноморский флот России в оккупированном Крыму привели в боевую готовность.

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