В мае украинцы будут иметь три праздничных выходных. Будем отдыхать в День труда 1-го и День победы над нацизмом 9 мая. 28-е станет выходным в честь Троицы.

Также будет семь официальных выходных, кроме субботы 5 мая. Ее рекомендует сделать рабочей будем отрабатывать за выходной в понедельник, 30 апреля, передает со ссылкой на .

Всего в этом году утвердили 15 дополнительных выходных. До конца 2018-го будем отдыхать еще на День Конституции 28 июня, День Независимости 24 августа, День защитника Украины 14 октября, Рождество 25 декабря и 31 декабря в канун Нового года. Если праздничные дни приходятся на субботу или воскресенье выходным становится понедельник. В целом в этом году будем отдыхать 115 дней, не учитывая отпуска.

Нужно уменьшить количество выходных, говорит экономический знаток Алексей Дорошенко, 45 лет. У нас их приблизительно столько же, как в Германии. Но там значительно выше уровень экономического развития и жизни. Они могут себе это позволить.

В начале 2000-х ввели норму: если праздничный день приходится на выходной в понедельник тоже отдыхаем. Но тогда экономика страны росла. Валовой внутренний продукт на душу населения был 6 тысяч долларов. Сейчас 2,3 тысячи. Чрезмерный отдых не ко времени.

Как относитесь к большому количеству выходных и что будете делать в эти дни?

Это катастрофа. Ни , ни президент не решаются на какие-то изменения в этом хаосе праздности. Потому что им идти на выборы. Сам на майских буду работать в издательстве, писать. Имеем и книжный интернет-магазин. Как объяснить человеку, что заказ будет идти не три дня, а пять, потому что у нас выходные?

Виталий Капранов, 52 года, писатель

Не нужно нам много выходных. Не настолько богатые, чтобы долго гулять. Сама, как выпадает дополнительный свободный день убираю дома, стираю. А бывает, так устаю на работе, что сил хватает только на то, чтобы поговорить с детьми и посмотреть телевизор.

Татьяна Передарченко, 55 лет, продавец, Черкассы

Майские выходные расписаны еще за год до них. С женой поедем к родителям. Первые два дня труд на огороде, рыбалка с тестем. На третий пожарим шашлыки. На 9 мая обычно едем в Карпаты.

Имею на год лишь 14 дней отпуска. Праздники для меня очень уместны. Дают возможность побыть с родными.

Юрий Данич, 27 лет, рекламный менеджер, Киев

Клиенты едут греться на первом солнце, а потом обгоревшие идут ко мне, и я зарабатываю деньги. Поэтому к дополнительным выходным отношусь положительно.

Сама на праздники пытаюсь выбираться из города. Люблю кататься на байдарках, поехать на море в Одессу.

Валентина Близнюк, 25 лет, косметолог, Винница

Дополнительные выходные не нужны. Достаточно отдыхать каждую субботу и воскресенье. При этом не нужно перерабатывать в будни. Потому что тогда обостряются хронические болезни. Норма это 78 часов интенсивного труда на день.

Аркадий Бондаренко, 34 года, программист, Днепр

В дополнительных выходных заинтересованы те, кто имеет огород или деньги для путешествий. Выгодны и людям, которые на работе имеют ставку, а не почасовую оплату. У меня же ни хозяйства, ни денег. Буду сидеть в квартире. Буду смотреть футбол и учиться играть на гитаре.

Владимир Ритченко, 64 года, коммунальщик, Черкассы

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