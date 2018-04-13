|Президент предложил ООН ряд реформ
|13.04.2018 18:37
|
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ООН нуждается в немедленном реформировании, и предложил ряд инициатив в этой области.
Об этом глава государства рассказал в интервью украинским телеканалам, которое выйдет в эфир в пятницу вечером, информирует svodka.net.
«ООН нуждается в немедленном реформировании. Необходимо лишить страну-агрессора права вето. Также нужно повысить эффективность безопасности других союзов, в том числе – НАТО. И шире открыть двери для Украины в это объединение по безопасности», – заявил Порошенко.
Поделитесь статьей с друзьями