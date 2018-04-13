Гендиректора ГП "Укрвакцина", которого подозревают в растрате
1,5 млн грн, отстранили от должности и отправили под домашний
арест. Об этом сообщает со ссылкой на прокуратуру г. Киев.
Шевченковский районный суд г. Киева удовлетворил ходатайство
столичной прокуратуры и отстранил на 2 месяца от занимаемой
должности генерального директора государственного предприятия
"Укрвакцина", которого подозревают в растрате 1,5 млн грн
государственных средств.
Указанное решение суд принял в пятницу, 13 апреля.
Кроме того, суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде
домашнего ареста в ночное время, обязал сдать загранпаспорт и
положил на него процессуальные обязанности.
Как сообщал должностному инкриминируют совершение преступления,
предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины. Установлено, что на
протяжении 2012-2013 годов им было осуществлено растрату
государственных средств в сумме около 1,5 гривен путем перечисления
на счета двух частных предприятий за якобы оказание услуг по
охранного сопровождения грузов при перевозке вакцин и других
медпрепаратов на территории Украины. В то же время следствие
выяснило, что частные субъекты не имели необходимых материальных и
трудовых ресурсов для осуществления такой деятельности.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира