|НАБУ начало досудебное расследование по факту возможного незаконного обогащения нардепа Лещенко
|13.04.2018 18:38
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В ответ Лещенко заявил, что ему нечего скрывать, следовательно он зарегистрировал недвижимость на себя, и добавил, что в 2013–2014 годах задекларировал более $100 тыс. дохода. По словам депутата, половину суммы на покупку квартиры он занял у Алены Притулы, а остальные деньги взял у любимой женщины – диджея Анастасии Топольской, которая позднее сообщила, что ее гонорары колеблются от €2 тыс. до €7 тыс.
НАБУ в ходе информационно-аналитической проверки не признало незаконным приобретение Лещенко квартиры, однако нашло ряд других административных нарушений.4 апреля 2018 года глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что, согласно анализу доходов и расходов, Лещенко не мог позволить себе купить квартиру в центре Киева за $350 тыс. Он отметил, что в Единый список досудебных расследований были внесены данные о покупке Лещенко квартиры.
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