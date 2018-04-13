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НАБУ начало досудебное расследование по факту возможного незаконного обогащения нардепа Лещенко
13.04.2018 18:38
Суд удовлетворил ходатайство НАБУ и предоставил детективам доступ к исправленным электронным декларациям народного депутата от фракции БПП Сергея Лещенко за 2015 и 2016 годы. НАБУ проверит законность приобретения квартиры за 7,5 млн грн нардепом Лещенко Фото: Сергій Лещенко / Facebook Производство открыто "по факту получения народным депутатом в собственность активов, законность оснований получения которых не подтверждена доказательствами" (ч. 3 ст. 368-2 Уголовного кодекса).Суд удовлетворил ходатайство НАБУ и предоставил детективам доступ к исправленным электронным декларациям Лещенко за 2015 и 2016 годы. У НАБУ будет месяц, чтобы ознакомиться с запрашиваемыми данными.6 сентября 2016 года появилась информация, что Лещенко купил новую квартиру площадью около 200 м² в центре Киева за 7,5 млн грн. 

В ответ Лещенко заявил, что ему нечего скрывать, следовательно он зарегистрировал недвижимость на себя, и добавил, что в 2013–2014 годах задекларировал более $100 тыс. дохода. По словам депутата, половину суммы на покупку квартиры он занял у Алены Притулы, а остальные деньги взял у любимой женщины – диджея Анастасии Топольской, которая позднее сообщила, что ее гонорары колеблются от €2 тыс. до €7 тыс.

НАБУ в ходе информационно-аналитической проверки не признало незаконным приобретение Лещенко квартиры, однако нашло ряд других административных нарушений.

4 апреля 2018 года глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что, согласно анализу доходов и расходов, Лещенко не мог позволить себе купить квартиру в центре Киева за $350 тыс. Он отметил, что в Единый список досудебных расследований были внесены данные о покупке Лещенко квартиры.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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