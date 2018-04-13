В ответ Лещенко заявил, что ему нечего скрывать, следовательно он зарегистрировал недвижимость на себя, и добавил, что в 2013–2014 годах задекларировал более $100 тыс. дохода. По словам депутата, половину суммы на покупку квартиры он занял у Алены Притулы, а остальные деньги взял у любимой женщины – диджея Анастасии Топольской, которая позднее сообщила, что ее гонорары колеблются от €2 тыс. до €7 тыс.

НАБУ в ходе информационно-аналитической проверки не признало незаконным приобретение Лещенко квартиры, однако нашло ряд других административных нарушений.

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