«Надежда Викторовна согласилась приостановить голодовку в 3 дня, чтобы состояние ее здоровья позволило пройти полиграф. Я сейчас иду за продуктами», – рассказал в комментарии «Украинской правде» ее адвокат Олег Соловей.

По его словам, нардеп будет есть с 13 по 16 апреля то, что разрешил врач в изоляторе временного содержания. 16 числа она продолжит участие в допросе.

«Она три дня будет принимать незначительные продукты, которые врач разрешил, для того, чтобы показать обществу, что она не осуществляла инкриминируемых ей преступлений и завершить процедуру полиграфа в понедельник», — отметил Соловей.

Он подчеркнул, что Савченко подтвердила намерение прервать голодовку соответствующим заявлением.

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