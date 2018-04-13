Прослушивание кабинета главы САП могло быть организовано, чтобы сфабриковать доказательства причастности Назара Холодницкого к вымогательству взятки у семьи арестованного ГПУ бывшего руководителя ГНА в Харьковской области Станислава Денисюка и отвести подозрения от главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Об этом сообщает "Страна" в статье "Вымогательство у детей генерала и плацдарм для Матиоса. Закулисье "дела Холодницкого", пишут "Українські новини".

Как заявил адвокат семьи Денисюков Сергей Вилков, военная прокуратура заинтересована в том, чтобы "оговорить Холодницкого, назвав его главным "действующим лицом" в деле о взятке.

"При этом Вилков не исключает, что, предлагая такой план, Матиос сам хочет занять место Холодницкого во главе САП. Тем более, что после грядущего старта работы Госбюро расследований Военную прокуратуру ожидает ликвидация", - отмечает "Страна".

По словам Сергея Вилкова, посредник, который давал понять, что действует от имени главного военного прокурора, вымогал взятку у детей Станислава Денисюка за благоприятное для их отца завершение уголовного производства.

"Именно посредник передал прямые контакты военного прокурора по "делу налоговых генералов" детям Денисюка. С этим человеком они должны были договориться о механизме реализации их просьбы, поставив прокурора в известность - мол, его телефон Денисюкам дал Матиос", - пишет "Страна".

Дети Станислава Денисюка обратились с заявлением о вымогательстве в Генеральную инспекцию Генпрокуратуры.

Однако из Генинспекции ГПУ производство было передано в Департамент по расследованию отдельно важных дел ГПУ, который переквалифицировал дело из вымогательства взятки в обман.

По инициативе Департамента по расследованию отдельно важных дел ГПУ подозреваемым в деле неожиданно стал глава САП.

А НАБУ по обращению ГПУ получило санкцию суда на прослушивание разговоров в кабинете Назара Холодницкого.

"Позднее в деле о вымогательстве взятки у Денисюков наметился новый поворот. Вычленив из пула названных посредником в процессе переговоров фамилий только персону Холодницкого, "департамент Кононенко-Грановского" подключил к расследованию Антикоррупционное бюро. Именно на этом основании была получена санкция суда на право прослушки Назара Ивановича. А фокус расследования свели к тому, что именно он мог стоять за действиями "решалы" по делу налогового генерала", - сообщает издание.

Как сообщил Сергей Вилков, главный военный прокурор Анатолий Матиос рекомендовал семье Денисюка требовать перевода расследования о вымогательстве взятки в подчиненную ему Военную прокуратуру. При этом Матиос давал понять, что в этом случае главным обвиняемым будет выступать глава САП Назар Холодницкий.

"Каким боком Холодницкий к делу о налоговых площадках, и как мог решить проблемы Станислава Федоровича, если его ведет "военка" - непонятно", - приводит комментарий Сергея Вилкова "Страна".

По словам адвоката, активным сторонником действий Анатолия Матиоса выступило НАБУ, которое отказалось зарегистрировать уголовное производство в отношении Матиоса по мотивам его возможной причастности к вымогательству взятки.

"Я не выгоден ни коррупционерам, ни антикоррупционерам. Потому что всегда действовал, действую и буду действовать только в рамках законодательства. Принципиально последовательно, наступательно, не допуская как процессуальных перегибов и злоупотреблений, так и избирательности и уступчивости по политическим мотивам", - заявил сегодня Холодницкий.

При этом, он заявил, что не намерен просто так сдаваться.

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