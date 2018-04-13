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"Путин и Захарченко - красавцы": В Киеве фанатка "русского мира" устроила скандал
13.04.2018 18:44
«Путин и Захарченко — красавцы»: В Киеве фанатка «русского мира» устроила скандал

Инцидент произошел неподалеку от памятника советскому военачальнику Николаю Ватутину.

В Киеве в пятницу, 13 апреля, в Мариинском парке, активисты радикальной общественной организации «С14» устроили словесную стычку с фанаткой президента РФ Владимира Путина и сторонницей «русского мира», информирует svodka.net.

Видеозапись инцидента была опубликована на YouTube-канале портала «Информатор». Пожилая женщина призналась в любви к главе РФ и главарю боевиков «ДНР» Александру Захарченко и назвала этих людей «красавцами и молодцами».



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