Композитор родился 12 декабря 1925 года в Киеве

По словам вдовы, Шаинский скончался в ночь на 25 декабря.

Сын композитора Вячеслав Шаинский сообщил, что Владимира Яковлевича могут похоронить в США, - сообщает РЕН ТВ.

Композитор родился в Киеве 12 декабря 1925 года, в 1941 году его семья была эвакуирована в Ташкент. После войны в 1945 году поступил в МГК имени П. И. Чайковского на оркестровый факультет.

Он написал много музыки к мультфильмам и детскому кино: "Голубой вагон", "Пусть бегут неуклюже" из мультфильмов про Крокодила Гену и Чебурашку, "Улыбка" с "Крошки Енота", "Белые кораблики", "Вместе весело шагать", "Антошка "- только более 40 фильмов.

Его песни пели Майя Кристалинская, Людмила Зыкина, Анна Герман, Иосиф Кобзон, Алла Пугачева, Лев Лещенко. Среди самых известных "Идет солдат по городу", "На дальней станции сойду", "Родительский дом", "Через две зимы" и другие.

До 2000 года Шаинский жил и работал в Москве, с 2000 года жил в Израиле, в 2004 году переехал в США, где получил вид на жительство.