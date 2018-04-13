|Президент США еще не принял решение относительно действий в Сирии - постпред в ООН
|13.04.2018 18:45
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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп еще не принял решения относительно возможных действий в Сирии после применения химической атаки в Думе. Об этом сказала на экстренном заседании Совбеза ООН постоянный представитель США в ООН Никки Хейли, передает
"Наш президент еще не принял решение о возможных действиях в
Сирии. Но если США и наши союзники примут решение действовать в
Сирии, это будет сделано в защиту принципа, с котором все мы
согласны, в защиту фундаментальных международных норм, которые идут
на благо всех народов. Давайте заявим четко и ясно - применение
Асадом ядовитого газа против народа Думы было не первым, не вторым,
а не третьим, и даже не четвертым. По оценкам США - Асад применил
химоружие в Сирии как минимум 50 раз, по общим оценкам более 200
раз была применено химическое оружие. Около 100 человек погибли в
результате его использования в апреле. Хлор использовался режимом,
вероятно один раз, вероятно даже трижды в том же районе ", -
подчеркнула она.