«Ответственность за сохранение безвиза лежит не только на всех институтах — законодательной и исполнительной власти, но и на каждом гражданине, который путешествует в страны ЕС», — заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, если количество граждан, которые нарушают режим, например остаются в странах ЕС дольше, чем на 90 дней в течение полугодия, будет увеличиваться, или количество решений о высылке возрастет, — пропорциональное повышение таких данных может негативно повлиять на решение о безвизе.

«Поэтому со стороны власти — стабильность решений, которые мы приняли, чтобы получить безвиз. В частности, обеспечение реального функционирования всех антикоррупционных органов — САП, НАБУ, НАПК, создание Антикоррупционного суда и тому подобное. Со стороны каждого гражданина — ответственное использование безвиза», — подытожила Климпуш-Цинцадзе.

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