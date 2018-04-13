Если американский президент Дональд Трамп и союзники США примут решение о каких-либо действиях в Сирии в ответ на химическую атаку в Думе, это будет для "защиты фундаментальных международных норм", отметила постпред США в ООН Никки Хейли. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Хейли: Если США и наши союзники примут решение действовать в Сирии, это будет сделано в защиту принципа, с которым все мы согласны Фото: EPA "Наш президент еще не принял решения о возможных действиях в Сирии, но если США и наши союзники примут решение действовать в Сирии, это будет сделано в защиту принципа, с которым все мы согласны: в защиту фундаментальных международных норм, которые идут во благо всем народам", – сказала она.7 апреля 2018 года волонтеры и спасатели сообщили, что в Сирии вертолет сбросил бочковую бомбу с химическим веществом на город Дума в Восточной Гуте, в результате химатаки погибло от 70 до 100 человек.Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за случай на президента Сирии Башара Асада и его союзников – Иран и РФ.9 апреля глава Белого дома предупредил, что Вашингтон планирует в течение ближайших 24–48 часов принять решение об ответе на атаку в Думе. 12 апреля он уточнил, что США могут нанести удар "либо очень скоро, либо совсем не скоро".Президент Франции Эммануэль Макрон отмечал, что возможные силовые меры стран Запада союзников официального Дамаска не коснутся.При этом посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что Россия оставляет за собой право сбивать американские ракеты, выпущенные по целям в Сирии. Трамп в ответ утверждал, что ракеты "прилетят – хорошие, новые и "умные".Канада, Германия и Италия отказались участвовать в операции. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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