



Відома співачка Настя Каменських ще восени презентувала сольний проект NK і випустила пісню "Это моя ночь", кліп на яку у лічені дні став "мільйонником" у мережі, втім, на цьому зірка не зупиняється і вже під час "Вечору прем'єр з Катериною Осадчею" Настя презентувала новий трек.



"Ця пісня дуже особиста і інтимна і я довго не була готова випустити її. До того ж, я шукала незвичне звучання. Коли моє серце співає і творить, я пишу тексти українською та англійською мовами. У випадку з «Тримай» мені хотілося підкреслити її слова оригінальною музикою. Все вдалося, і я дуже рада, що давно написана мною пісня нарешті побачила світ, і спасибі Потапу за крутий реп. Ця композиція написана під впливом найщиріших і теплих почуттів і надихне кожного відчути те ж саме. Кохайте і будьте коханими", - поділилась зірка з фанами.





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