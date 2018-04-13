|Автоновости: Pininfarina представит электромобиль с дальностью поездки в 1000 километров
|13.04.2018 18:52
|
Дизайнеры компании Pininfarina представят на Пекинском автосалоне два новых концепта, которые были разработаны в партнерстве с гонконгской компанией Hybrid Kinetic Group.
Одним из этих концепт-каров станет электрический седан Н500. В своем Твиттере Pininfarina опубликовала его изображение, информирует svodka.net.
svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/
Технических характеристик про новинку пока нет. Вероятно, технологически автомобиль будет похож на предыдущие концепты Pininfarina. Например, речь идет о купе HK GT, оснащенном гибридной силовой установкой с микротурбогенератором. Предполагается, что на одном заряде Н500 сможет проехать довольно внушительное расстояние в 1000 километров.
По изображению интерьера видно, что в салоне будет цифровая приборная панель, развернутый в сторону водителя центральный дисплей и дополнительный тачскрин в нижней части консоли. Скорее только, с его помощью осуществляется управление основными функциями автомобиля.
Читайте: Автоновости: Mercedes-Benz готовит к выпуску люксовый электромобиль
svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/
Pininfarina и Hybrid Kinetic Group начали сотрудничать в 2017 году. Первым результатом стал выпуск электрического седана Н600. Позже компания разработала дизайн кроссоверов K550 и K750, а также купе HK GT.
Отличительной чертой данных концепт-каров является силовая установка с микротурбогенератором, который используется для подзарядки блока батарей.