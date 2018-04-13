Дизайнеры компании Pininfarina представят на Пекинском автосалоне два новых концепта, которые были разработаны в партнерстве с гонконгской компанией Hybrid Kinetic Group.

Одним из этих концепт-каров станет электрический седан Н500. В своем Твиттере Pininfarina опубликовала его изображение, информирует svodka.net.

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Технических характеристик про новинку пока нет. Вероятно, технологически автомобиль будет похож на предыдущие концепты Pininfarina. Например, речь идет о купе HK GT, оснащенном гибридной силовой установкой с микротурбогенератором. Предполагается, что на одном заряде Н500 сможет проехать довольно внушительное расстояние в 1000 километров.

По изображению интерьера видно, что в салоне будет цифровая приборная панель, развернутый в сторону водителя центральный дисплей и дополнительный тачскрин в нижней части консоли. Скорее только, с его помощью осуществляется управление основными функциями автомобиля.

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Pininfarina и Hybrid Kinetic Group начали сотрудничать в 2017 году. Первым результатом стал выпуск электрического седана Н600. Позже компания разработала дизайн кроссоверов K550 и K750, а также купе HK GT.

Отличительной чертой данных концепт-каров является силовая установка с микротурбогенератором, который используется для подзарядки блока батарей.

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