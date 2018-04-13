Прекратить гибель мирных людей и украинских военных на Донбассе президент РФ Владимир Путин "может очень легко", не применив право вето в Совете Безопасности ООН при рассмотрении вопроса о миротворцах, отметил президент Украины Петр Порошенко. Порошенко: Больше от тебя никто ничего не требует Фото: president.gov.ua Об этом Порошенко сказал, отвечая на вопрос о возможном введении миротворческой миссии ООН в зону боевых действий на востоке Украины."Ты не можешь, уважаемый господин Путин, или не уважаемый, объяснить миру, а почему ты против. Значит, это на тебе лежит – ответственность за ежедневные ранения и убийства украинских военных и украинских гражданских, на тебе лично лежит ответственность за развертывание войны и агрессию против нашего государства", – подчеркнул украинский президент.По словам Порошенко, прекратить гибель мирных людей и защитников своей украинской земли Путин "может очень легко"."Просто неприменение права вето (при принятии решений в Совете Безопасности ООН. –). Больше от тебя никто ничего не требует", – сказал глава Украинского государства.По его информации, в составе оккупационных сил на Донбассе насчитывается более 45 тыс. боевиков.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Украина, США и ряд других государств обвиняют Российскую Федерацию во вмешательстве в конфликт: использовании регулярных войск в боевых действиях на стороне боевиков, поставках им оружия и финансовой поддержке. Российское руководство отвергает эти обвинения и утверждает, что РФ не является стороной противостояния.Украинская сторона часто заявляла о задержании и гибели российских солдат в зоне АТО. В ответ в РФ утверждали, что на Донбассе воюют российские добровольцы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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