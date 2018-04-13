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Порошенко – Путину: На тебе лежит ответственность за ежедневные ранения и убийства украинских военных и гражданских
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13.04.2018 18:54
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Прекратить гибель мирных людей и украинских военных на Донбассе
президент РФ Владимир Путин "может очень легко", не применив право
вето в Совете Безопасности ООН при рассмотрении вопроса о
миротворцах, отметил президент Украины Петр Порошенко. Порошенко:
Больше от тебя никто ничего не требует Фото: president.gov.ua Об
этом Порошенко сказал, отвечая на вопрос о возможном введении
миротворческой миссии ООН в зону боевых действий на востоке
Украины."Ты не можешь, уважаемый господин Путин, или не уважаемый,
объяснить миру, а почему ты против. Значит, это на тебе
лежит – ответственность за ежедневные ранения и убийства
украинских военных и украинских гражданских, на тебе лично лежит
ответственность за развертывание войны и агрессию против нашего
государства", – подчеркнул украинский президент.По словам
Порошенко, прекратить гибель мирных людей и защитников своей
украинской земли Путин "может очень легко"."Просто неприменение
права вето (при принятии решений в Совете Безопасности
ООН. –). Больше от тебя никто ничего не требует", –
сказал глава Украинского государства.По его информации, в составе
оккупационных сил на Донбассе насчитывается более 45 тыс.
боевиков.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в
апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами
Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть
Донецкой и Луганской областей.Украина, США и ряд других государств
обвиняют Российскую Федерацию во вмешательстве в конфликт:
использовании регулярных войск в боевых действиях на стороне
боевиков, поставках им оружия и финансовой поддержке. Российское
руководство отвергает эти обвинения и утверждает, что РФ
не является стороной противостояния.Украинская сторона часто
заявляла о задержании и гибели российских солдат в зоне
АТО. В ответ в РФ утверждали, что на Донбассе воюют
российские добровольцы.
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