|Парламент Хорватии ратифицировал Стамбульскую конвенцию
|13.04.2018 18:59
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Парламент Хорватии ратифицировал Стамбульскую конвенцию о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин, несмотря на оппозицию внутри правящей партии, между консервативных групп и местной католической церкви. Об этом сообщает со ссылкой на Jutarnji Vijesti.
За ратификацию документа проголосовали 110 депутатов, двое воздержались и 30 были против.
Противникы конвенции отмечают, что определение пола в документе открывает путь для введения транссексуалов или трансгендеров как отдельных категорий.
В Хорватии даже прошли протесты против ратификации Стамбульской конвенции.
Как сообщал 15 мая 2017 состоялась акция-перформанс под зданием Верховной Рады Украины, на которой активисты требовали от депутатов ратифицировать Стамбульская конвенция.
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