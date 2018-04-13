Парламент Хорватии ратифицировал Стамбульскую конвенцию о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин, несмотря на оппозицию внутри правящей партии, между консервативных групп и местной католической церкви. Об этом сообщает со ссылкой на Jutarnji Vijesti.

За ратификацию документа проголосовали 110 депутатов, двое воздержались и 30 были против.

Противникы конвенции отмечают, что определение пола в документе открывает путь для введения транссексуалов или трансгендеров как отдельных категорий.

В Хорватии даже прошли протесты против ратификации Стамбульской конвенции.

Как сообщал 15 мая 2017 состоялась акция-перформанс под зданием Верховной Рады Украины, на которой активисты требовали от депутатов ратифицировать Стамбульская конвенция.

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