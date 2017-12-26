|ЕС раскритиковал власти РФ за отказ Навальному в регистрации
|26.12.2017 21:45
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Отказ разрешить Алексею Навальному участвовать в президентских выборах вызывает сомнения в существовании политического плюрализма в России.
В Евросоюзе считают, что отказ Центризбиркома России разрешить оппозиционеру Алексею Навальному участвовать в президентских выборах из-за вынесенного в прошлом приговора вызывает серьезные сомнения в существовании политического плюрализма в России.
Кроме того, в ЕС усомнились и в демократичности предстоящих выборов, говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич.
Навальный был осужден за растрату, отмечается в заявлении. Европейский суд по правам человека ранее (ЕСПЧ) счел, что политик был лишен права на справедливое судебное разбирательство в 2013 году по тому же делу.
«Политически мотивированные обвинения не должны использоваться как повод для исключения из политической жизни. Мы ожидаем, что российские власти обеспечат равные возможности всем игрокам, в том числе участвующим в президентских выборах 18 марта», – говорится в заявлении.
В Евросоюзе также ожидают, что российская сторона пригласит на выборы наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Оценка ЕС избирательного процесса в России будет основываться на их заключениях, как и прежде.