Заместитель главы Национальной полиции Вадим Троян отрицает, что представителей "Национального корпуса" собираются выгонять из Золотого. Об этом он сказал корреспонденту LB.ua в Золотом. По его словам, приезд полиции и военной службы правопорядка к дому, где расположились представители "Национального корпуса", был обычной проверкой. "Проверила группа ВСП и полиции, все нормально, это контакт, так и должно быть. Мы же не находимся во дворе у себя под Киевом. Мы находимся в опасной зоне, тут нужно так работать каждый день. Будут к ним, значит, каждый день приходить испытывать, как у них дела и все остальное", - сказал Троян. Фото: Макс Левин На вопрос, есть ли намерения выселять этих людей, заместитель главы Национальной полиции ответил категорически: "Такой команды нету. Это ложь, это ложь - так нельзя делать" "Я считаю, что сейчас спекулировать на каких-либо моментах, даже в простых словах "кто-то кого-то будет штурмовать". Если их будут штурмовать, уж поверьте, я один из первых напишу рапорт на увольнение. Я в жизни этого не сделаю, это чушь", - сказал Троян. Напомним, что 25-26 октября президент Зеленский находился с визитом в Луганской области. Будучи в Золотом, он узнал от местных жителей о том, что в одном из домов поселились вооруженные люди - представители "Национального корпуса", которые выступают против разведения сил в этом месте. Зеленский попросил их вывезти оружие из населенного пункта, и на следующий день полиция заверила, что это было сделано. Посещение Зеленским Золотого вызвало бурю противоречивых эмоций и комментариев. Каждый увидел для себя то, что хотел увидеть. Об этом заявил политический аналитик Андрей Головачев.

"Кто-то облегченно вздохнул после того как Президент, наконец-то!, потребовал от добровольцев сдать оружие. Кто-то злорадствовал по поводу того, что Зеленский общается с людьми часто невежливо, иногда даже хамски, неубедительно, раздраженно. Короче, общается не так как должен общаться Президент и главнокомандующий: спокойно, вежливо, но в то же время твердо, убедительно и ... требовательно. Однако, это все детали на фоне главной интриги, суть которой заключается в ответе на вопрос: "Когда Зеленский проведет свою Ночь длинных ножей?" Она неизбежна. Обе стороны, - президент и партия войны, - сближаются и между ними уже начинает искрить. Компромисс между сторонами невозможен, потому что это, на самом деле, не вопрос о мире и войне, как многие думают. Это вопрос о власти в стране. А в вопросе о власти - компромисс невозможен. Сразу после избрания Зеленского президентом я написал, что он стоит перед очень простой альтернативой. Либо Зеленский берет под контроль все силовые структуры, - а для этого надо отстранить от реальной власти Авакова, - и проводит свою политику. Либо не берет и теряет реальную власть и уходит досрочно, как недоразумение. Сразу отстранить Авакова Зеленский или не смог или не решился. Однако, последствия этой нерешительности и неопытности стали для Зеленского печальными. Его способность обеспечить мирный процесс была немедленно поставлена под сомнение. Отсутствие реальной власти у Президента стало очевидным для всех: и для ЕС, и для США и для граждан Украины и, самое главное, для самого Зеленского. Он уже все понял. Поэтому, если Зеленский собирается вернуть себе реальную власть, то ему непременно придется провести свою, условно говоря, Ночь длинных ножей. И первым шагом в этом направлении , разумеется, должна быть отставка Авакова с поста министра МВД. Американцы открыто подталкивают Зеленского к этому, зарегистрировав просто убийственный законопроект про полк Азов, сделав тем самым Авакова токсичным. Счет пошел на месяцы..." - Заявил политический аналитик Андрей Головачев. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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