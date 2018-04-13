3 апреля в Николаеве был убит прежний начальник Николаевской таможни Артур Поляков. Полякова задушили при помощи технического хомута Фото: novosti-n.org Двое мужчин 32 и 38 лет подозреваются в убийстве по предварительному сговору группой лиц экс-главы николаевской таможни.Так, согласно материалам суда, гражданин Ф. 3 апреля 2018 года предложил гражданину К. помочь ему связать неизвестного ранее ему человека, поскольку, по его словам, последний планирует кого-то убить. Гражданин К. на предложение согласился."Под предлогом возврата долга, гражданин Ф. пригласил потерпевшего к себе в квартиру, после чего, согласно материалам дела, его повалили на пол, связали и гражданин Ф. передавил ему шею с помощью технического хомута, после чего пострадавший перестал подавать признаки жизни", – говорится в сообщении.Позже тело Полякова вывезли и на следующий день похоронили в заранее выкопанной яме за пределами Николаева.Местная пресса писала, что Поляков исчез 3 апреля. Он уехал на встречу с человеком, который якобы намеревался вернуть долг в размере €50 тыс. плюс проценты, но домой не вернулся.Один из подозреваемых в убийстве указал на место его захоронения, следователи провели эксгумацию.Поляков занимал должность начальника Николаевской таможни с 2010-го по 2014 год. Он также работал в Волынской и Запорожской областях. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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