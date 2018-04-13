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Суд в Николаеве арестовал двух подозреваемых в убийстве экс-главы Николаевской таможни
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13.04.2018 19:02
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3 апреля в Николаеве был убит прежний начальник Николаевской
таможни Артур Поляков. Полякова задушили при помощи технического
хомута Фото: novosti-n.org Двое мужчин 32 и 38 лет подозреваются в
убийстве по предварительному сговору группой лиц экс-главы
николаевской таможни.Так, согласно материалам суда, гражданин Ф. 3
апреля 2018 года предложил гражданину К. помочь ему связать
неизвестного ранее ему человека, поскольку, по его словам,
последний планирует кого-то убить. Гражданин К. на предложение
согласился."Под предлогом возврата долга, гражданин Ф. пригласил
потерпевшего к себе в квартиру, после чего, согласно материалам
дела, его повалили на пол, связали и гражданин Ф. передавил ему шею
с помощью технического хомута, после чего пострадавший перестал
подавать признаки жизни", – говорится в сообщении.Позже тело
Полякова вывезли и на следующий день похоронили в заранее
выкопанной яме за пределами Николаева.Местная пресса писала,
что Поляков исчез 3 апреля. Он уехал на встречу с
человеком, который якобы намеревался вернуть долг в
размере €50 тыс. плюс проценты, но домой не вернулся.Один из
подозреваемых в убийстве указал на место его захоронения,
следователи провели эксгумацию.Поляков занимал должность начальника
Николаевской таможни с 2010-го по 2014 год. Он также работал в
Волынской и Запорожской областях.
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