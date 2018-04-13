Доллар остановился на новой отметке По теме: Украины на 13 апреля установил курс доллара на уровне 25,98 грн. Это на 6 коп.больше, чем было вчера. Сообщает сайт , передает со ссылкой на . Евро подешевел на 8 коп. Стоит 32,02 грн. Курс российского рубля - 41 коп. В обменниках доллар покупают по 26,02 грн, продают по 26,11 грн. За евро предлагают 32,17 грн. Продают по 32,38 грн. Российский рубль скупают по 40 коп. Продают по 44 коп. По результатам прошлого года, Украина получила от Европейского банка реконструкции и развития 581 млн евро. Кроме того, выдали кредитов на рекордную сумму в 9,7 млрд евро. В 2017-м 70% средств, которые получила Украина от , были направлены на проекты по энергоэффективности.











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