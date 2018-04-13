Применение ядовитого газа против населения сирийской Думы было не первым применением химоружия режимом президента Сирии Башара Асада, заявила постпред США при ООН Никки Хейли. Хейли: Давайте заявим четко и ясно: применение Асадом ядовитого газа против населения Думы было не первым, не вторым, не третьим и даже не четвертым применением химоружия Фото: EPA "Давайте заявим четко и ясно: применение Асадом ядовитого газа против населения Думы было не первым, не вторым, не третьим и даже не четвертым применением химоружия. По оценкам США, Асад применял химоружие в Сирии минимум 50 раз, по общественным оценкам – более 200 раз", – сказала она. 7 апреля 2018 года волонтеры и спасатели сообщили, что в Сирии вертолет сбросил бочковую бомбу с химическим веществом на город Дума в Восточной Гуте, в результате химатаки погибло от 70 до 100 человек.Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за случай на президента Сирии Башара Асада и его союзников – Иран и РФ.9 апреля глава Белого дома предупредил, что Вашингтон планирует в течение ближайших 24–48 часов принять решение об ответе на атаку в Думе. 12 апреля он уточнил, что США могут нанести удар "либо очень скоро, либо совсем не скоро".Президент Франции Эммануэль Макрон отмечал, что возможные силовые меры стран Запада союзников официального Дамаска не коснутся.При этом посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что Россия оставляет за собой право сбивать американские ракеты, выпущенные по целям в Сирии. Трамп в ответ утверждал, что ракеты "прилетят – хорошие, новые и "умные".Канада, Германия и Италия отказались участвовать в операции. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки сирии сша апреля что президента Теги: мир