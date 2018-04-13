|В Африке нашли загадочную древнюю библиотеку
|13.04.2018 19:14
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Французские археологи обнаружили в Судане коллекцию древних текстов и табличек, написанных на древнем кушитском языке, который не всегда поддается расшифровке. Возраст находки составляет 2700 лет. Об этом сообщает со ссылкой Science Alert.
Место раскопок находится в местности Седейнга, где располагаются руины храма, датированного XIV веком до нашей эры и посвященного Тие — супруге египетского фараона Аменхотепа III. С VII века до нашей эры этот участок превратился в "город мертвых" — некрополь, состоящий из 80 пирамид и сотни гробниц.
Древние тексты располагаются на гробницах, притолоках и стеллах
и написаны на мероитском языке, который использовался примерно со
II века до нашей эры до V века нашей эры в Нубии и северном
Судане.
Как сообщал , иерусалимские археологи уверены, что обнаружили доказательства жизни библейского пророка Исайи.
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