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Порошенко: Россия не обойдется без украинской газотранспортной системы
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13.04.2018 19:18
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Украинская газотранспортная система способна ежегодно
транспортировать 150 млрд м³ газа, что значительно больше объема
газа, который был транспортирован в Европу в 2017 году. Порошенко:
"Северный поток – 2" является абсолютно политическим проектом Фото:
president.gov.ua "Россия не обойдется без украинской
газотранспортной системы в любом случае. После 2019 года – в том
числе. Вторая позиция: "Северный поток – 2" является абсолютно
политическим проектом. Туда нужно вложить 15–20 млрд, а у нас
система готова", – сказал он.По словам Порошенко, украинская
ГТС способна транспортировать 150 млрд м³ газа, а не менее 100
млрд, которые были транспортированы в 2017 году."То есть
строительство "Северного потока – 2" – выбрасывание
на ветер 20 млрд – абсолютно экономически бессмысленно. И это
я говорю лидерам Европейского союза: вы просто делаете газ, который
вы будете покупать, дороже, а свою экономику –
неконкурентоспособной", – заявил украинский президент.Проект
"Северный поток – 2", возглавляемый бывшим канцлером Германии
Герхардом Шредером, предусматривает строительство двух ниток
газопровода совокупной мощностью 55 млрд м³ газа в год из России в
Германию по дну Балтийского моря. Действующий газопровод "Северный
поток" состоит из двух ниток с пропускной способностью 27,5 млрд м³
каждая. "Газпром" начал поставки по первой нитке газопровода в 2012
году.В декабре 2015 года президент Европейского совета Дональд Туск
заявил, что проект второй очереди газопровода "Северный поток" не
соответствует энергетическим правилам ЕС (Третьему энергетическому
пакету) и подрывает роль Украины как транзитера газа.Власти
Украины, Польши, Латвии, Молдовы, Литвы, Венгрии, Румынии,
Словакии, Эстонии и Чехии называют "Северный поток – 2"
угрозой энергетической безопасности Европы. При этом Германия
и Финляндия разрешили возводить газопровод на своей территории.3
апреля председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер
предупредил, что после запуска "Северного потока – 2" и
"Турецкого потока" транзит российского газа через Украину упадет в
10 раз.5 апреля Верховная Рада Украины обратилась к международному
сообществу с призывом не допустить строительства "Северного
потока – 2".
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