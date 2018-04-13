Украинская газотранспортная система способна ежегодно транспортировать 150 млрд м³ газа, что значительно больше объема газа, который был транспортирован в Европу в 2017 году. Порошенко: "Северный поток – 2" является абсолютно политическим проектом Фото: president.gov.ua "Россия не обойдется без украинской газотранспортной системы в любом случае. После 2019 года – в том числе. Вторая позиция: "Северный поток – 2" является абсолютно политическим проектом. Туда нужно вложить 15–20 млрд, а у нас система готова", – сказал он.По словам Порошенко, украинская ГТС способна транспортировать 150 млрд м³ газа, а не менее 100 млрд, которые были транспортированы в 2017 году."То есть строительство "Северного потока – 2" – выбрасывание на ветер 20 млрд – абсолютно экономически бессмысленно. И это я говорю лидерам Европейского союза: вы просто делаете газ, который вы будете покупать, дороже, а свою экономику – неконкурентоспособной", – заявил украинский президент.Проект "Северный поток – 2", возглавляемый бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером, предусматривает строительство двух ниток газопровода совокупной мощностью 55 млрд м³ газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря. Действующий газопровод "Северный поток" состоит из двух ниток с пропускной способностью 27,5 млрд м³ каждая. "Газпром" начал поставки по первой нитке газопровода в 2012 году.В декабре 2015 года президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что проект второй очереди газопровода "Северный поток" не соответствует энергетическим правилам ЕС (Третьему энергетическому пакету) и подрывает роль Украины как транзитера газа.Власти Украины, Польши, Латвии, Молдовы, Литвы, Венгрии, Румынии, Словакии, Эстонии и Чехии называют "Северный поток – 2" угрозой энергетической безопасности Европы. При этом Германия и Финляндия разрешили возводить газопровод на своей территории.3 апреля председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер предупредил, что после запуска "Северного потока – 2" и "Турецкого потока" транзит российского газа через Украину упадет в 10 раз.5 апреля Верховная Рада Украины обратилась к международному сообществу с призывом не допустить строительства "Северного потока – 2". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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