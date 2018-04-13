получили образцы крови и мочи пострадавших от нападения сирийцев. Анализ дал положительный результат на содержание химического оружия.

По словам двух представителей разведки , в собранных биоматериала нашли газ хлор и неизвестное нервно-паралитическое вещество, передает со ссылкой на .

Образцы были собраны американской разведкой и спецслужбами других стран в госпиталях на месте происшествия. также собрали разведданные других стран, в том числе изображения, указывающие на ответственность сирийского правительства, пишет NBC News.

Французский президент Эммануэль Макрона подтвердил слова чиновников .

"Да, химическое оружие использовалось в Сирии", - сказал Макрон.

Согласно информации Сирийской группы помощи, в субботу в химической атаке на город Дума погибли по меньшей мере 60 человек и более тысячи получили травмы.

Врачи и свидетели отметили, жертв были симптомы отравления.

Медики предполагают, что поражение люди получили нервно-паралитическим агентом. Также сообщили о запахе газа

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