Куртка с подарком: девушка нашла в куртке из секонд-хенда большую сумму денег - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
Куртка с подарком: девушка нашла в куртке из секонд-хенда большую сумму денег
28.10.2019 14:20
Кругленькая сумма: продавщица из секонд-хэнда нашла в кармане куртки большую сумму денег
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
события
украина
куртки
большую
сумму
денег
кармане
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
RSS
2008-2019 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
-->