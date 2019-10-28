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Куртка с подарком: девушка нашла в куртке из секонд-хенда большую сумму денег
28.10.2019 14:20
Кругленькая сумма: продавщица из секонд-хэнда нашла в кармане куртки большую сумму денег Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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