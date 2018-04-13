|Постпред Швеции при ООН: применение химоружия является военным преступлением
|13.04.2018 19:30
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Постпред Швеции при ООН заявил, что применение химоружия является военным преступлением. Об этом сообщает со ссылкой на заседание СБ ООН.
"Применение химоружия является военным преступлением, мы не будем мириться с безнаказанностью. В последние дни мы использовали все мирные средства для поиска решения. Швеция подготовила резолюцию с целым рядом предложений", - выразил свою позицію Олоф Скуг.
Постпред Кувейта при ООН Мансур Аль-Отейби отметил, что его страна поддерживает идею вводить мораторий на применение права вето в ситуациях ужасающих нарушений прав человека и норм международного права.
Как сообщал , в министерстве обороны Российской Федерации обвинили Великобританию в организации химической атаки в восточной Гуте.
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