Курьезный случай произошел во время трансляций польского чемпионата по мотогонкам. Храбрая журналистка решила взять интервью у участника заезда прямо во время соревнований.

Девушка не рассчитала погодные условия в которых проводилась гонка, а конкретнее — наличие огромного количества воды на трассе. Спортсмен неожиданно газанул, обдав работницу СМИ огромной порцией «лечебной» грязи, информирует svodka.net.

Предлагаем своим читателям посмотреть на этот случай, который попал в прямой эфир трансляции.

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