|Мотогонщик искупал журналистку в «грязевой ванной» (ВИДЕО)
|13.04.2018 19:32
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Курьезный случай произошел во время трансляций польского чемпионата по мотогонкам. Храбрая журналистка решила взять интервью у участника заезда прямо во время соревнований.
Девушка не рассчитала погодные условия в которых проводилась гонка, а конкретнее — наличие огромного количества воды на трассе. Спортсмен неожиданно газанул, обдав работницу СМИ огромной порцией «лечебной» грязи, информирует svodka.net.
Предлагаем своим читателям посмотреть на этот случай, который попал в прямой эфир трансляции.
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