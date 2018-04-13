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Мотогонщик искупал журналистку в «грязевой ванной» (ВИДЕО)
13.04.2018 19:32
Мотогонщик искупал журналистку в «грязевой ванной» (ВИДЕО)

Курьезный случай произошел во время трансляций польского чемпионата по мотогонкам. Храбрая журналистка решила взять интервью у участника заезда прямо во время соревнований.

Девушка не рассчитала погодные условия в которых проводилась гонка, а конкретнее — наличие огромного количества воды на трассе. Спортсмен неожиданно газанул, обдав работницу СМИ огромной порцией «лечебной» грязи, информирует svodka.net.

Предлагаем своим читателям посмотреть на этот случай, который попал в прямой эфир трансляции.



Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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