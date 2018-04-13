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Отец бывшего подполковника ФСБ РФ Александра Литвиненко Вальтер
несколько раз с 2012 года заявлял, что его сына отравил биохимик
Алекс Гольдфарб, отметила вдова Литвиненко Марина в интервью
главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман. Марина
Литвиненко: Если у России не нашлось другого эксперта, кроме
Вальтера Александровича Литвиненко, против всех английских
экспертов, предоставивших доказательства в ходе public inquiry, то
это говорит о многом Фото: EPA ."Мне очень неприятно говорить на
эту тему. Тем более – объяснять. Возможно, здесь нужны
психиатры или другие специалисты. С другой стороны, есть известная
схема с давних времен, как используются родственники. Жену –
против мужа, детей – против родителей. В данном случае очень
похоже на это. Говоря серьезно, если у России не нашлось другого
эксперта, кроме Вальтера Александровича Литвиненко, против всех
английских экспертов, предоставивших доказательства в ходе public
inquiry (публичных слушаний. – ), то это говорит о
многом. Меня поразило, что это вдруг стало новостью. Тухлая рыба,
третьей свежести. Вальтер о том же самом говорил трижды, начиная с
2012 года. Он давал интервью, потом повторил это сразу после
оглашения приговора. Все то же самое, он не сказал ничего
нового", – сказала Литвиненко. Она отметила, что Вальтеру
Литвиненко, скорее только, заплатили."Я думаю, деньги. Он некоторое
время находился в Италии, где с 2000 года живет его младший сын с
семьей. Там жила его дочь с семьей. Он всегда говорил, что живет в
нищете, в доме без отопления и электричества. Я его приглашала в
Англию. Говорила: "Какое-то время поживите с нами". А вскоре после
нашего разговора Вальтер Александрович дал интервью, в котором
проклинал всех, Сашу чуть ли не предателем называл. Для меня это
явилось определенным шоком. Я не могла поверить. Человек, видевший
умирающего сына, знавший, что с ним происходило. Даже тех 30
сребреников, которые ему так были нужны в тот момент, это не
стоило. Мне кажется, то, что произошло на "Первом канале", –
это продолжение отработки 30 сребреников", – сказала
она.Александр Литвиненко скончался в результате отравления
радиоактивным полонием-210 в Лондоне 23 ноября 2006
года.Расследование и суд по этому делу длились больше девяти
лет. Было назначено судебное дознание, публичные
слушания начались только в начале 2015 года. По одной из
версий, мотивом убийства Литвиненко могло быть наличие у него
компромата на представителей российских властей. 21 января
2016 года Высокий суд Лондона обнародовал вывод,
что убийство Литвиненко, вероятно, было санкционировано
Николаем Патрушевым, который в 2006 году возглавлял ФСБ, а
также президентом РФ Владимиром Путиным. Исполнителями
убийства признали россиян Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна,
которые, по версии следствия, подсыпали полоний в чай Литвиненко.20
марта 2018 года Вальтер Литвиненко в эфире российского "Первого
канала" обвинил соратника предпринимателя Бориса
Березовского, биохимика Алекса Гольдфарба в отравлении своего
сына.
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