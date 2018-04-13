Отец бывшего подполковника ФСБ РФ Александра Литвиненко Вальтер несколько раз с 2012 года заявлял, что его сына отравил биохимик Алекс Гольдфарб, отметила вдова Литвиненко Марина в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман. Марина Литвиненко: Если у России не нашлось другого эксперта, кроме Вальтера Александровича Литвиненко, против всех английских экспертов, предоставивших доказательства в ходе public inquiry, то это говорит о многом Фото: EPA ."Мне очень неприятно говорить на эту тему. Тем более – объяснять. Возможно, здесь нужны психиатры или другие специалисты. С другой стороны, есть известная схема с давних времен, как используются родственники. Жену – против мужа, детей – против родителей. В данном случае очень похоже на это. Говоря серьезно, если у России не нашлось другого эксперта, кроме Вальтера Александровича Литвиненко, против всех английских экспертов, предоставивших доказательства в ходе public inquiry (публичных слушаний. – ), то это говорит о многом. Меня поразило, что это вдруг стало новостью. Тухлая рыба, третьей свежести. Вальтер о том же самом говорил трижды, начиная с 2012 года. Он давал интервью, потом повторил это сразу после оглашения приговора. Все то же самое, он не сказал ничего нового", – сказала Литвиненко. Она отметила, что Вальтеру Литвиненко, скорее только, заплатили."Я думаю, деньги. Он некоторое время находился в Италии, где с 2000 года живет его младший сын с семьей. Там жила его дочь с семьей. Он всегда говорил, что живет в нищете, в доме без отопления и электричества. Я его приглашала в Англию. Говорила: "Какое-то время поживите с нами". А вскоре после нашего разговора Вальтер Александрович дал интервью, в котором проклинал всех, Сашу чуть ли не предателем называл. Для меня это явилось определенным шоком. Я не могла поверить. Человек, видевший умирающего сына, знавший, что с ним происходило. Даже тех 30 сребреников, которые ему так были нужны в тот момент, это не стоило. Мне кажется, то, что произошло на "Первом канале", – это продолжение отработки 30 сребреников", – сказала она.Александр Литвиненко скончался в результате отравления радиоактивным полонием-210 в Лондоне 23 ноября 2006 года.Расследование и суд по этому делу длились больше девяти лет. Было назначено судебное дознание, публичные слушания начались только в начале 2015 года. По одной из версий, мотивом убийства Литвиненко могло быть наличие у него компромата на представителей российских властей. 21 января 2016 года Высокий суд Лондона обнародовал вывод, что убийство Литвиненко, вероятно, было санкционировано Николаем Патрушевым, который в 2006 году возглавлял ФСБ, а также президентом РФ Владимиром Путиным. Исполнителями убийства признали россиян Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна, которые, по версии следствия, подсыпали полоний в чай Литвиненко.20 марта 2018 года Вальтер Литвиненко в эфире российского "Первого канала" обвинил соратника предпринимателя Бориса Березовского, биохимика Алекса Гольдфарба в отравлении своего сына. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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