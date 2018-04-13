Полотнище Марка Шагала, которое похитили из дома пары в Нью-Йорке в 1988 году, теперь вернулось во владение семьи. Об этом пишет ВВС .

Написанная в 1911 году картина "Отелло и Дездемона" была украдена, как и более десяти произведений искусства, а также ювелирные изделия.

В прошлом году Шагала удалось найти после того, как хозяин галереи в Вашингтоне дважды отказался покупать картину, порекомендовав владельцу обратиться к властям с требованием подтвердить право собственности. Было обнаруженно, что картину похитили и передали нанешнему владельцу. Теперь ее передали наследникам пары, у которой она была украденна.

Как сообщал svodka.net ранее, канадо-американский актер, актер Джим Керри более семи лет тому назад занялся рисованием , после чего стал автором серии политических карикатур, в последних из которых высмеял администрацию нынешнего президента США Дональда Трампа.

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