Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун ответила на главные вопросы украинцев относительно кампании "Врач в каждый дом".

"Чем больше людей будут знать правду о изменения - тем быстрее и качественнее они будут происходить", - написала Супрун на своей странице в Facebook, передает со ссылкой на .

Можно ли подписать декларацию с врачом, который работает узким специалистом, но имеет специальность педиатра/семейного врача/терапевта?

"Нет, поскольку кампания по выбору врачей действует только для специалистов первичного звена, и не касается узких специалистов. Выбирайте врача между специалистов, работающих в области оказания первичной помощи: для ребенка - это педиатр или семейный врач. Для взрослого - терапевт или семейный врач".

Должны ребенок и родители обслуживаться в одном и том же заведении или у одного семейного врача?

"И взрослые, и дети могут выбрать те учреждения и тех врачей, в которых они хотят обслуживаться. Если вам нравится конкретный педиатр и вы хотите, чтобы именно он стал врачом вашего ребенка - вы можете подписать декларацию с ним. Для себя же найти семейного врача или терапевта в любом другом заведении. Но если вам удобнее, чтобы и вы, и дети ходили к одному специалисту в одном заведении - подпишите декларацию для всех у одного семейного врача".

До какого возраста ребенка обслуживает педиатр?

"Педиатр может обслуживать детей до 18 лет. С 18 лет нужно будет подписать декларацию с семейным врачом или терапевтом".

Как подписать декларацию ребенку?

"За детей до 14 лет декларацию с врачом подписывают родители. Это может сделать мама или папа - присутствие всей семьи не обязательна. Родители должны взять с собой свои документы (паспорт, ИНН), свидетельство о рождении ребенка и мобильный телефон".

Или обязательно нужно выбрать врача в апреле?

"Не обязательно - конечного срока подписания деклараций нет. Решите, какого врача хотите выбрать, можно сходить на прием к нескольким специалистам. Но и не откладывайте все на неопределенный срок. Выберите врача, которому доверяете, и во время следующего визита подпишите с ним декларацию".

Или можно будет без декларации попасть к своему участковому терапевту?

"Да, даже без подписания декларации можно бесплатно посещать врача, к которому вы ходили ранее. Однако рано или поздно, надо будет всем подписать декларации. Если вас устраивает врач, к которому вы ходили раньше, подпишите декларацию с ним во время следующего визита".

утвердил порядок правил, по которым украинцы будут выбирать терапевтов, педиатров и семейных врачей. Он является обязательным для всех учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медицинскую помощь.

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