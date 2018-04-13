Сирийские военные "несут основное бремя борьбы с террористами и добились серьезных побед в этом отношении", заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Небензя: Есть и те, кто с молчаливым одобрением наблюдает за опасными приготовлениями, заявляя о понимании мотивов Вашингтона Фото: EPA "Два дня назад мир облетела новость об угрозе США нанести удар по Сирийской Арабской Республике. Предостережение приготовиться к ним было также адресовано Российской Федерации... Продолжаем наблюдать опасные военные приготовления к незаконной силовой акции в отношении суверенного государства в нарушение норм международного права. Не только применения силы, но и угроза идет в разрез с уставом ООН. И именно это мы прослеживаем в последних заявлениях и действиях Вашингтона и некоторых его союзников. Наращивается воинственная риторика на всех уровнях, включая высший. К берегам Сирии стягиваются дополнительные силы и средства ВМС США и их союзников. Ощущение, что Вашингтон взял однозначный курс на раскручивание военного сценария в отношении Сирии", – заявил он.Дипломат добавил, что этого допустить нельзя, поскольку удар может повлиять на ситуацию с мировой безопасностью."Есть и те, кто с молчаливым одобрением наблюдает за опасными приготовлениями, заявляя о понимании мотивов Вашингтона, или занимается прямым подстрекательством, становясь таким образом потенциальным соучастником возможной военной авантюры... Безответственное поведение США, попирающих международное право и суверениет государств, недостойно для статуса постоянного члена Совбеза ООН. Он предполагает высочайшую ответственность, а не отсутствующее в международном кодексе поведения право размахивать дубинками", – сказал Небензя.Он заявил, что сирийские военные "несут основное бремя борьбы с террористами и добились серьезных побед в этом отношении"."Нам точно известно, что главарям сирийских вооруженных группировок отданы приказы начать наступление после возможной силовой акции", – добавил он. Небензя заявил, что поводом для возможной атаки послужило применение химического оружия в Сирии, но, по его словам, отравяющие вещества в Думе не применялись.7 апреля 2018 года волонтеры и спасатели сообщили, что в Сирии вертолет сбросил бочковую бомбу с химическим веществом на город Дума в Восточной Гуте, в результате химатаки погибло от 70 до 100 человек.Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за случай на президента Сирии Башара Асада и его союзников – Иран и РФ.9 апреля глава Белого дома предупредил, что Вашингтон планирует в течение ближайших 24–48 часов принять решение об ответе на атаку в Думе. 12 апреля он уточнил, что США могут нанести удар "либо очень скоро, либо совсем не скоро".Президент Франции Эммануэль Макрон отмечал, что возможные силовые меры стран Запада союзников официального Дамаска не коснутся.При этом посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что Россия оставляет за собой право сбивать американские ракеты, выпущенные по целям в Сирии. Трамп в ответ утверждал, что ракеты "прилетят – хорошие, новые и "умные".Канада, Германия и Италия отказались участвовать в операции. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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